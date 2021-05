Z pokładu śmigłowca wypatrzyli zaginioną staruszkę

Do akcji dołączali kolejni policjanci stawiający się do służby. W przeczesywanie podmokłego terenu gminy Ładzice włączali się też strażacy z okolicznych jednostek. - Przeszukiwanie wyznaczonego obszaru było utrudnione ze względu na to, że teren leśny, z bujną roślinność i bagnami - mówi funkcjonariuszka.