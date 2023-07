Chodziła w nocy po autostradzie i zatrzymywała samochody. Trafiła za kraty

Policja: kobieta poszukiwana przez sąd do obycia kary

- Policjanci udali się we wskazywane przez kierowców miejsce i namierzyli kobietę. Jak się okazało po sprawdzeniu w policyjnych systemach, była to 53-letnia mieszkanka województwa śląskiego, poszukiwana przed Sąd Rejonowy w Częstochowie do odbycia kary pozbawienia wolności - informuje Dariusz Kaczmarek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. 53-latka została zatrzymana, za chodzenie po autostradzie została ukarana mandatem karnym. Jak przekazuje Kaczmarek, trafiła już do aresztu śledczego celem odbycia zasądzonej kary.