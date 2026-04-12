Ta wieś ma tylko dwóch stałych mieszkańców. "To jest moje miejsce na ziemi"

Kuźnica Żerechowska. Na końcu drogi znajduje się dom pani Kazimiery (zdjęcie z 2 kwietnia 2026 r.)

Kuźnica Żerechowska leży w powiecie piotrkowskim. Według Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego to obecnie najmniejsza wieś w województwie - zameldowane są tu dwie osoby. Ze stolicy regionu jedzie się tu niemal półtorej godziny.

Dojeżdżam do miejscowości, ale przy asfaltowej drodze - pomiędzy gęstym lasem i zalewem - próżno szukać tabliczki z nazwą wsi. Na miejscu jest za to ta "witająca" mnie w gminie Łęki Szlacheckie. Po drodze mijam popularne domki holenderskie i przyczepy kempingowe, ale na działkach nikogo nie ma.

Z tego artykułu dowiesz się: Jak wygląda codzienne życie w najmniejszej wsi województwa łódzkiego?

Dlaczego Kuźnica Żerechowska niemal całkowicie się wyludniła?

Jakie wyzwania napotykają mieszkańcy miejscowości liczących zaledwie kilka osób?

Co decyduje o formalnym istnieniu wsi w Polsce według przepisów?

Właściciel oddalonego o kilka kilometrów od drogi gospodarstwa agroturystycznego tłumaczy mi przez telefon, jak znaleźć mieszkańców Kuźnicy Żerechowskiej. Muszę dotrzeć do "dwóch domów w lesie po lewej stronie". Mijam kolejne budynki. Przed jedną z posesji stoi auto, a z domu wychodzi kobieta.

"Żeby nikt tu więcej nie przyjeżdżał"

- Czy jest pani jednym z dwóch mieszkańców Kuźnicy Żerechowskiej? - pytam.

- Mieszkamy u teściów, ale zameldowani jesteśmy gdzie indziej. To bardziej miejsce letniskowe, sporo ludzi przyjeżdża tu wiosną i latem - opowiada. I wskazuje na dom, gdzie mieszka sąsiadka, "która powie wszystko na temat tej wsi".