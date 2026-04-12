Ta wieś ma tylko dwóch stałych mieszkańców. "To jest moje miejsce na ziemi"

Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Kuźnica Żerechowska. Na końcu drogi znajduje się dom pani Kazimiery (zdjęcie z 2 kwietnia 2026 r.)
Kuźnica Żerechowska. Na końcu drogi znajduje się dom pani Kazimiery (zdjęcie z 2 kwietnia 2026 r.)
Źródło: Piotr Krysztofiak, TVN24+
W Polsce są miejscowości, których mieszkańców można policzyć na palcach jednej ręki. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że takich, w których mieszka od jednego do trzech mieszkańców, w naszym kraju jest 999. Byliśmy w tej, gdzie obecnie na stałe mieszkają dwie osoby. - W życiu bym się stąd nie wyprowadziła - mówi TVN24+ jedna z nich.Artykuł dostępny w subskrypcji

Kuźnica Żerechowska leży w powiecie piotrkowskim. Według Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego to obecnie najmniejsza wieś w województwie - zameldowane są tu dwie osoby. Ze stolicy regionu jedzie się tu niemal półtorej godziny.

Dojeżdżam do miejscowości, ale przy asfaltowej drodze - pomiędzy gęstym lasem i zalewem - próżno szukać tabliczki z nazwą wsi. Na miejscu jest za to ta "witająca" mnie w gminie Łęki Szlacheckie. Po drodze mijam popularne domki holenderskie i przyczepy kempingowe, ale na działkach nikogo nie ma.

Z tego artykułu dowiesz się:
  • Jak wygląda codzienne życie w najmniejszej wsi województwa łódzkiego?
  • Dlaczego Kuźnica Żerechowska niemal całkowicie się wyludniła?
  • Jakie wyzwania napotykają mieszkańcy miejscowości liczących zaledwie kilka osób?
  • Co decyduje o formalnym istnieniu wsi w Polsce według przepisów?

Właściciel oddalonego o kilka kilometrów od drogi gospodarstwa agroturystycznego tłumaczy mi przez telefon, jak znaleźć mieszkańców Kuźnicy Żerechowskiej. Muszę dotrzeć do "dwóch domów w lesie po lewej stronie". Mijam kolejne budynki. Przed jedną z posesji stoi auto, a z domu wychodzi kobieta.

"Żeby nikt tu więcej nie przyjeżdżał"

- Czy jest pani jednym z dwóch mieszkańców Kuźnicy Żerechowskiej? - pytam.

- Mieszkamy u teściów, ale zameldowani jesteśmy gdzie indziej. To bardziej miejsce letniskowe, sporo ludzi przyjeżdża tu wiosną i latem - opowiada. I wskazuje na dom, gdzie mieszka sąsiadka, "która powie wszystko na temat tej wsi". 

Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
