Rowerzystka chciała skręcić, wjechała pod koła samochodu. Policja pokazuje nagranie

W sobotę rano do portu w Gdyni wpłynął amerykański tankowiec USNS Joshua Humphreys. Statek ma 206 metrów długości i może pomieścić do 28 600 metrów sześciennych oleju opałowego i paliwa do silników odrzutowych. Agent obsługujący okręt przekazał PAP, że jest to kilkudniowa wizyta w celu uzupełnienia zapasów.