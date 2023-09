Bocian miał złamane skrzydło, był oblepiony mazią. Na pomoc czekał trzy dni

Trzy dni na pomoc czekał ranny bocian, który chodził po terenie jednej z firm w Kutnie (woj. łódzkie). O pomoc w odłowieniu ptaka poproszono urząd miasta, ale ten nie mógł znaleźć transportu do przewiezienia bociana. Kiedy trafił do jednego ze stowarzyszeń był oblepiony czarną mazią i miał złamane skrzydło, które trzeba było amputować.

Zgłoszenie o rannym bocianie, który znajduje się na terenie jednej z firm, wpłynęło do urzędu miasta w Kutnie i Stowarzyszenia "Pomagam Bocianom" spod Żychlina w poniedziałek (18 września). - Zadzwonili do naszego stowarzyszenia pracownicy jednej z firm w Kutnie, informując, że na ich obiekcie znajduje się bocian, który prawdopodobnie nie lata i jest osłabiony - informuje Artur Paul ze Stowarzyszenia "Pomagam Bocianom" z Pasieki pod Żychlinem.

Czekał trzy dni na pomoc, bo nie było transportu

Społecznik podpowiedział pracownikom, żeby zadzwonić do urzędu gminy lub miasta i poprosić o pomoc. Tak też zrobili. Jak się okazało, urzędnicy o pomoc w odłowieniu bociana poprosili właśnie Paula. - Ja powiedziałem, że możemy pomóc, ale w tamtym czasie mieliśmy ograniczone możliwości, więc poprosiłem urząd o wysłanie na miejsce lekarza weterynarii, żeby ocenił stan bociana i potem, żeby go do nas przetransportować. Niestety trwało to trzy dni i bocian kiedy został przywieziony, był cały oblepiony jakąś mazią czy klejem i był bardzo wycieńczony, do tego miał złamane skrzydło - opisuje społecznik. Ptak przeszedł operację amputacji skrzydła i trafił do ośrodka, gdzie spędzi resztę życia.