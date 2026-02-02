Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Wybuchł tam ogromny pożar. Są pieniądze na usunięcie 300 ton toksycznych odpadów

Pożar na składowisku odpadów w Kutnie
Kutno (woj. łódzkie)
Źródło: Google Maps
Blisko 3 miliony złotych dofinansowania z rezerwy budżetu państwa ma otrzymać w tym roku miasto Kutno na likwidację niebezpiecznych i nielegalnych odpadów. Dzięki temu ze składowiska przy ulicy Majdany ma zostać usuniętych około 300 ton farb, lakierów, klejów i kwasów.

Kutno jest jedynym samorządem w Łódzkiem, który znalazł się na liście 12 lokalizacji objętych w tym roku rządowym wsparciem finansowym przy usuwaniu miejsc nielegalnego nagromadzenia odpadów niebezpiecznych. W sumie na ten cel – podobnie jak w ubiegłym roku – z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczono 200 mln zł. - Kutno skorzystało już z funduszy pochodzących z budżetu państwa w 2025 roku, dzięki czemu udało się uprzątnąć 160 ton niebezpiecznych odpadów. W tym roku dzięki współpracy z panią wojewodą, prezydentem Kutna i Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska mamy finansowanie na usunięcie kolejnych 300 ton odpadów. To bardzo problematyczne i niebezpieczne odpady - farby, lakiery, kleje, kwasy, a także opakowania zabrudzone niebezpiecznymi substancjami – powiedziała wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska na poniedziałkowej konferencji w Kutnie.

Pożar na składowisku odpadów w Kutnie
Pożar na składowisku odpadów w Kutnie
Źródło: Tomasz Zagórowski KCI
Pożar na składowisku odpadów w Kutnie
Pożar na składowisku odpadów w Kutnie
Źródło: Tomasz Zagórowski KCI

Ogromny pożar toksycznych odpadów

Chodzi o nielegalnie nagromadzone toksyczne odpady na terenie nieruchomości przy ulicy Majdany 10. W 2020 roku w tym miejscu wybuchł ogromny pożar, w którego akcji gaśniczej brało udział ponad 100 strażaków. Szacuje się, że na terenie nieruchomości zalega kilka tysięcy ton niebezpiecznych materiałów chemicznych. W ubiegłym roku dzięki pozyskaniu przez Starostwo Powiatowe w Kutnie z budżetu państwa 5,5 miliona złotych ze składowiska usunięto około 160 ton odpadów niebezpiecznych dla zdrowia mieszkańców. - Usunięcie odpadów to w Kutnie bardzo ważny temat. Nie mam wątpliwości, że miasto Kutno przeprowadzi skuteczny przetarg i w tym roku kolejna część tych niebezpiecznych odpadów zostanie usunięta – mówiła wojewoda łódzki Dorota Ryl.

Wojewoda Dorota Ryl, Wiceministra Klimatu i Środowiska Anita Sowińska i prezydent Kutna Mariusz Sikora
Wojewoda Dorota Ryl, Wiceministra Klimatu i Środowiska Anita Sowińska i prezydent Kutna Mariusz Sikora
Źródło: Łódzki Urząd Wojewódzki

Miasto będzie walczyło o zadośćuczynienie

Prezydent Kutna Mariusz Sikora zapewnił, że niezwłocznie po otrzymaniu dotacji Kutno rozpocznie procedurę przetargową, na usuniecie odpadów. - Podzielam zdanie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, że tym ostatecznym płatnikiem musi być podmiot, który do tego stanu doprowadził. Będziemy robić wszystko, żeby doszło do tego zadośćuczynienia – zaznaczył. Dotacja z budżetu państwa ma wynieść 2,97 mln zł, czyli 99 proc. szacowanego kosztu. Wkład własny gminy to 30 tys. zł. W tym roku rząd zabezpieczył kolejne 200 mln zł na pomoc samorządom w usuwaniu miejsc nielegalnego nagromadzenia odpadów niebezpiecznych. Środki zostaną przeznaczone na usuwanie i utylizacje odpadów w 12 lokalizacjach. Prace będą kontynuowane w trzech miejscach, w których rozpoczęły się w ubiegłym roku oraz w dziewięciu nowych. Łącznie do MKiŚ wpłynęło od samorządów 40 wniosków o dofinansowanie. W 2025 roku usunięto 17 tysięcy ton niebezpiecznych odpadów z 10 lokalizacji.

Autorka/Autor: pk/PKoz

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Zagórowski KCI

Udostępnij:
TAGI:
KutnoPowiat kutnowskiŁódzkiewojewództwo łódzkieOdpadyMinisterstwo Środowiska i KlimatupożarStraż pożarna
Czytaj także:
Ukradli tablicę z nazwą miejscowości
Ukradli znak "Zimna Wódka", usłyszą zarzuty
Opole
Niemcy, strajk pracowników transportu publicznego
Paraliż komunikacyjny. Transport publiczny stanął
BIZNES
Brutalny atak w parku w Otwocku (zdj. ilustracyjne)
Brutalny atak w parku. Grupa nastolatków pobiła mężczyznę
WARSZAWA
Petr Pavel
Prezydent nie pojedzie na szczyt NATO? Kolejna odsłona konfliktu
Maciej Wacławik
Psy odebrane ze schroniska w Sobolewie
Psy zabrane z Sobolewa są "psychicznie złamane". Boją się spojrzeć na człowieka
Klaudia Kamieniarz
Miasto Janiszki (lit. Joniszkis) na Litwie zimą
Srogi mróz u naszych sąsiadów. Tak zimno nie było od 30 lat
METEO
imageTitle
"Ogromny cios". Koszmar Ter Stegena trwa
EUROSPORT
Tragedia na Bielanach. Nie żyje mężczyzna
Mężczyzna zamarzł niedaleko stacji metra
WARSZAWA
Fontanna di Trevi w Rzymie
To jedna z najpopularniejszych atrakcji Rzymu. Od dzisiaj jest płatna
BIZNES
SCT KRAKÓW
Tyle kierowcy zapłacili za wjazd do SCT
Kraków
imageTitle
Alcaraz nietypowo uczci tytuł w Melbourne
EUROSPORT
32‑latek zatrzymany za nagrywanie dzieci w sklepowej toalecie
Nagrywał i robił zdjęcia dzieciom w toalecie
Opole
Szkoła (zdjęcie ilustracyjne)
Ponad 300 szkół zamkniętych z powodu mrozu. Ministra apeluje
Polska
Tokio, Japonia
Japonia sięga po skarby z dna oceanu. To odpowiedź na dominację Chin
BIZNES
To, że pojazd znajduje się w rzece, zdradzały tylko jego włączone światła
Zauważył przebijające spod skutej lodem Noteci światła pojazdu
Lubuskie
Ukraina, Kijów. Ukraińska stolica mierzy się z brakami w dostawach prądu i ciepła przez rosyjskie ataki
Zbiórka w kościołach na rzecz mieszkańców bombardowanej Ukrainy
WARSZAWA
nowe delhi - Yogifromhills shutterstock_1743686498
Woda w kranie raz na trzy dni, bywa czarna. "Stan zdrowia wszystkich się pogarsza"
Świat
imageTitle
LeBron James w nowej dla siebie roli w Meczu Gwiazd
Najnowsze
Poranne problemy tramwajowe w al. Jana Pawła II
Mróz kontra tramwaje. "Mamy problemy z elektroniką"
WARSZAWA
Seventeen-year-old Iwona Cygan was brutally murdered in 1998
Tortury, śmierć i zmowa milczenia. Proces po zabójstwie Iwony Cygan w decydującej fazie
Martyna Sokołowska
Dwóch turystów spadło Lodowym Żlebem
Upadek z 400 metrów w Tatrach i "ogromne szczęście" turysty
Kraków
Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o uprowadzenie małoletniej
Chwycił dziewczynkę za rękę, próbowała się wyrwać. Zareagował przechodzień
Wrocław
Silny mróz
Kolejne pomarańczowe alarmy. Tu też będzie bardzo zimno
METEO
Prognozowana temperatura o godzinie 7 we wtorek
Biegun zimna się przeniesie. Możliwe -25 stopni w stolicy
METEO
Tłumy Gdańszczan na zamarzniętej Motławie
Tłumy na zamarzniętej Motławie. Obrazek piękny, ale eksperci są jednomyślni
Trójmiasto
Śmiertelny wypadek pod Legionowem
Zjechał z drogi, uderzył w drzewo, zginął
WARSZAWA
Piotr Schab
Spotkanie z prezydentem, kilka dni później występ u Brauna
Polska
Klaudia Adamek pierwszą polską sportsmenką z udziałem w letnich i zimowych igrzyskach
Z bieżni do bobsleja. Polka już przeszła do historii
Rafał Kazimierczak
Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internetowych serwisach administracji publicznej
Nowy system fakturowania "zatkał" Profil Zaufany
BIZNES
Zatrzymany Ralf G.
Akcja agentów FBI w Polsce. W tle intymne spotkanie w Dubaju i budowa domu
Kielce
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica