Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Wiózł 4-letnie dziecko do przedszkola. Pod wpływem narkotyków

Kierowcy z zakazami prowadzenia aut są zatrzymywani ale wracają na drogi (zdjęcie ilustracyjne)
Powiat kutnowski
Źródło: Google Maps
Policjanci z Kutna zatrzymali 30-latka, który prowadził samochód pod wpływem narkotyków. W pojeździe z mężczyzną podróżowało czteroletnie dziecko. Okazuje się, że to nie pierwsza przejażdżka mężczyzny pod wpływem działaniem substancji odurzających.

Do zdarzenia doszło 3 września 2025 przed godziną 8. Policjanci kutnowskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej peugeota. Za kierownicą siedział 30-letni mieszkaniec Kutna. W samochodzie podróżowała również partnerka kierowcy oraz 4-letnie dziecko, które mężczyzna wiózł do pobliskiego przedszkola.

Pijana matka wiozła dwójkę dzieci. Wjechała do rowu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pijana matka wiozła dwójkę dzieci. Wjechała do rowu

Lublin

Jechał pod wpływem narkotyków

Jak informuje aspirant Daria Olczyk z policji w Kutnie, w lipcu ten sam mężczyzna prowadził auto, będąc pod działaniem środka podobnie działającego do alkoholu, w związku z czym mundurowi przeprowadzili badanie narkotesterem. - Jak się okazało, wynik wyszedł pozytywny - mężczyzna ponownie znajdował się pod działaniem narkotyków, dodatkowo w ogóle nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. 30-letni mieszkaniec Kutna został zatrzymany - przekazuje policjantka. O dalszym losie kierowcy zadecyduje sąd. Prowadzenie pojazdu pod działaniem środków podobnie działających do alkoholu zagrożone jest wysoką grzywną, sądowym zakazem prowadzenia pojazdów i trzyletnim więzieniem. Za kierowanie bez uprawnień, oprócz grzywny co najmniej 1500 złotych, grozi sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Autorka/Autor: pk/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP

Udostępnij:
TAGI:
KutnoPowiat kutnowskiŁódzkiePolicjaruch drogowyNarkotykidzieckoSąd
Czytaj także:
Wyciek amoniaku w zakładach LODMOR w Gdańsku
Wyciek amoniaku w fabryce lodów
Trójmiasto
Doszło też do uszkodzenia skarbonek
Dwa razy włamał się do skarbonek w sanktuarium. Za pierwszym razem ksiądz mu darował.
Lublin
Wypadek pod Grodziskiem Mazowieckim (zdjęcie ilustracyjne)
Łoś wszedł na autostradę, uderzył w niego samochód
WARSZAWA
ŁOMŻA WIZYTA PREMIERA DONALDA TUSKA
Premier ostrzega: takie prowokacje spotkają się z poważnymi konsekwencjami
Polska
Piesek znajdował się w pojemniku przenośnej toalety
Pies wrzucony do toalety, nie przeżył. Zatrzymano 36-latkę
Łódź
prad shutterstock_2326478601
Zamrożenie cen prądu. Minister podał kwotę
BIZNES
Zabezpieczone butle z gazem cieplarnianym
Na handel tymi gazami trzeba mieć pozwolenie. Oni nie mieli
WARSZAWA
Czym grozi wstrzymywanie się przez dziecko z oddaniem stolca? Wyjaśnia gastroenterolog
Dzieci nie chcą robić kupy w szkole. To szkodzi ich zdrowiu
Zuzanna Kuffel
Prezydent Polski Karol Nawrocki z wizytą w Białym Domu
Tydzień w pigułce tylko dla znawców. Sprawdź się
Polska
Policjanci zatrzymali nastolatka na motocrossie
15-letni motocyklista uciekał przed policją
WARSZAWA
shutterstock_1165683346
Tusk: jesteśmy w miejscu, gdzie opóźnienie pociągu wynosi ponad 30 lat
BIZNES
posiedzenie rządu
Zmiany w ministerstwie na początku tygodnia. Tusk: szefostwo będzie bezpartyjne
Polska
AdobeStock_215798671
"Czeka nas jedno z najbardziej wyczekiwanych widowisk tego roku"
METEO
imageTitle
Padł rekord świata. Oto najdroższa piłkarka w historii
EUROSPORT
shutterstock_2263202233
Koniec darmowych transmisji. Policja zlikwidowała piracki serwis
BIZNES
Sąd Apelacyjny w Krakowie miał stracić prawie 30 milionów złotych. Zarzuty usłyszały 34 osoby
Po ich pytaniu zapadł wyrok TSUE. Zapowiedź kolejnych kroków
Polska
Grzegorz Braun
Wniosek w sprawie Brauna przekazany
Polska
Niedźwiedź czarny
Pierwszy taki atak od dawna
METEO
Pierwsi po prawej to prezydent Warszawy Stefan Starzyński i profesor Bogdan Pniewski podczas zwiedzania wystawy w 1938 r.
"Ubecy narzekali, iż nie ma kto na niego donieść"
WARSZAWA
imageTitle
Kapitan wściekły. "Zabrakło nam szacunku do siebie"
Najnowsze
shutterstock_2190129591
Wiceminister: jeżeli będzie weto, czeka nas gigantyczny chaos
BIZNES
Statek Morze Bałtyckie
Zagrożenie dla lotnictwa cywilnego i żeglugi na Bałtyku. Szwedzi ostrzegają
Świat
Policja w Isernii
Ukradli skarb miasta wart 200 tysięcy euro
Świat
Gorąco w Polsce
To może być naprawdę gorący wrzesień
Arleta Unton-Pyziołek
Prezydent Francji Emmanuel Macron
Zaostrza się konflikt na linii Francja-Izrael. "Wizyta Macrona niemożliwa"
Świat
Tragiczny pożar kamienicy w Gdańsku. Zginęła jedna osoba
Tragiczny pożar kamienicy w Gdańsku. Wybuchł nad ranem
Trójmiasto
polska krakow ludzie ulica lato shutterstock_1255767670
Niezawodna w kryzysowych sytuacjach. Rośnie popularność w Polsce
BIZNES
Posiedzenie Sejmu
Nowy sondaż. Tylko cztery partie z szansą na Sejm
Polska
Trzech zatrzymanych za serię włamań
Kradli rowery, biżuterię i elektronarzędzia. Nawet na pół miliona złotych
Wrocław
Karol Nawrocki, Donald Tusk
Spotkanie, które ma zakończyć "trudne ząbkowanie"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica