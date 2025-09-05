Powiat kutnowski Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło 3 września 2025 przed godziną 8. Policjanci kutnowskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej peugeota. Za kierownicą siedział 30-letni mieszkaniec Kutna. W samochodzie podróżowała również partnerka kierowcy oraz 4-letnie dziecko, które mężczyzna wiózł do pobliskiego przedszkola.

Jechał pod wpływem narkotyków

Jak informuje aspirant Daria Olczyk z policji w Kutnie, w lipcu ten sam mężczyzna prowadził auto, będąc pod działaniem środka podobnie działającego do alkoholu, w związku z czym mundurowi przeprowadzili badanie narkotesterem. - Jak się okazało, wynik wyszedł pozytywny - mężczyzna ponownie znajdował się pod działaniem narkotyków, dodatkowo w ogóle nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. 30-letni mieszkaniec Kutna został zatrzymany - przekazuje policjantka. O dalszym losie kierowcy zadecyduje sąd. Prowadzenie pojazdu pod działaniem środków podobnie działających do alkoholu zagrożone jest wysoką grzywną, sądowym zakazem prowadzenia pojazdów i trzyletnim więzieniem. Za kierowanie bez uprawnień, oprócz grzywny co najmniej 1500 złotych, grozi sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.