Wcześniej wjechał w nią radiowóz. Teraz doszło do uszkodzenia "grzybków"

O fontannie na placu Piłsudskiego w Kutnie zrobiło się głośno w lipcu 2020 roku, kiedy wjechał w nią policyjny radiowóz. Funkcjonariusze zostali wówczas wezwani do bójki i zaparkowali swój pojazd na płytach fontanny, która się zapadła. Konieczne było użycie specjalistycznego sprzętu, żeby wyciągnąć policyjny samochód z fontanny.

"Naturalne zużycie materiału"

W środę Urząd Miasta w Kutnie poinformował w mediach społecznościowych, że fontanna została ponownie uszkodzona. Co ciekawe, do zapadnięcia płyt nikt się nie przyczynił. "Uszkodzeniu uległa nawierzchnia fontanny na Placu Piłsudskiego prawdopodobnie z powodu naturalnego zużycia materiału, w tym przypadku elementów wsporczych. Teren całej fontanny został zabezpieczony. Obecnie prowadzimy analizę stanu uszkodzeń, a następnie przystąpimy do kompleksowej wymiany zużytych elementów. Do czasu zakończenia prac apelujemy o bezwzględne niewchodzenie na płytę fontanny" - czytamy w komunikacie magistratu.

- Nie wiemy do końca, co się stało, że te płyty się zarwały, bo one są osadzone na buzonach takich grzybkach i te grzybki po prostu uległy zużyciu. Ta fontanna ma już 12 lat, więc będziemy w tym roku wymieniać te wszystkie grzybki - powiedział w rozmowie z tvn24.pl wiceprezydent Kutna Jacek Boczkaja. Zapewnił, że fontanna zostanie naprawiona i będzie działała wiosną normalnie.