Tomek i Basia już nie zobaczą mamy. Życie trzech rodzin zawaliło się w dziesięć sekund

Czteroletni Tomek jest już wybudzony, ale ciągle leży na OIOM-ie. Jego o dwa lata młodsza siostra jeszcze długo nie będzie mogła zrozumieć, czemu mama nie wraca do domu. Kobieta zginęła w wypadku na kutnowskiej obwodnicy. Kierowca, który według prokuratury doprowadził do tragedii, w wypadku stracił ukochaną.

Jeszcze było jasno, kiedy jechali kutnowską obwodnicą. Do aquaparku, w którym uwielbiał bawić się czteroletni Tomek, zostało najwyżej kilka minut jazdy. Jego dwuletnia siostra, Basia, została w domu - pod opieką dziadków.

- Prawdopodobnie kierowca bmw nie dostosował prędkości do panujących warunków atmosferycznych. Mimo podwójnej linii ciągłej rozpoczął manewr wyprzedzania samochodu osobowego – informuje Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury okręgowej.

Zderzenie

Adam Stępka, rzecznik łódzkiego pogotowia ratunkowego: - Na skutek zderzenia śmierć na miejscu poniosła 22-letnia pasażerka bmw i 29-letnia pasażerka volkswagena. Kierowcy obu samochodów byli ciężko ranni. Rozległe obrażenia miał też czteroletni Tomek. - Chłopiec został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi - mówi Stępka.

Dom żółty

O tragedii dowiedział się po czterech godzinach. - Przyjaźnię się z jej rodzicami. Od razu do nich pobiegłem - mówi. Kasia z rodziną i swoimi rodzicami mieszkała w żółtym piętrowym domu. Przed nim stał ojciec tragicznie zmarłej 29-latki.

- Ręce mu drżały. Zapytałem, co mogę dla nich zrobić. Ale on był zszokowany. Zapytał tylko, jak ma powiedzieć wnuczce, że mama już do niej nie wróci - opowiada sołtys.