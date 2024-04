Śmiertelne pobicie kobiety. Podejrzanego zatrzymano po kilku miesiącach

czytaj dalej

Wszyscy, którzy zagarnęli mienie publiczne, będą musieli to oddać do ostatniego grosza - zadeklarował premier Donald Tusk. Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapewniła, że "każda taka afera, jak willa plus, będzie rozliczona". Senator klubu KO Krzysztof Kwiatkowski ocenił, że "PiS to był zbiorowy podmiot, który mówił: państwo to ja".