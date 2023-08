Slalomem między autami na autostradzie

- Jechałem autostradą, było to na wysokości Kutna na pasie w stronę Warszawy. Jechałem z prędkością około 120 kilometrów na godzinę, gdy prawidłowo wyprzedzałem ciężarówkę - relacjonuje kierowca.

"Praktycznie wjechał mi w zderzak"

- Krew mnie zalewa, gdy widzę takich kierowców na drodze. To pirat drogowy, tacy nie szanują życia swojego i innych - ocenia.

Jak mówi, przez ułamek sekundy zobaczył twarz kierowcy. - To była młoda osoba. Ewidentnie chciał się wyżyć. Przy takiej prędkości zmuszanie mnie do hamowania i zmiany pasa było nie do pomyślenia, nie będę ryzykować życia swojego, córki i innych osób, żeby pościgać się z wariatem na drodze - zakończył.