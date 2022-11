"Siedział im na zderzaku", potem hamował tuż przed ich autem. "Szeryf" z autostrady A1 ukarany

Do tego zdarzenia doszło 20 lipca na autostradzie A1 w województwie łódzkim. Pan Patryk i pani Wioleta wracali z wakacji w górach do Trójmiasta. Autem kierowała kobieta. - Jechaliśmy około 140 kilometrów na godzinę. Prędkością autostradową. W pewnym momencie, w trakcie wyprzedzania auta z przyczepą, moja dziewczyna powiedziała mi, że ktoś siedzi jej na zderzaku - opowiadał nam w sierpniu mężczyzna.

- Kilka metrów za nami jechał mężczyzna w bmw. Był tak blisko, że mogłem mu muchy na masce policzyć. Zdecydowałem się go nagrać - relacjonował pan Patryk.

Niebezpieczne manewry

Cała sytuacja trwała pół godziny. Najpierw zajechał drogę parze i gwałtownie zahamował i jechał z prędkością poniżej 60 kilometrów na godzinę. Gdy pani Wioleta chciała go wyprzedzić, przyspieszał nie pozwalając jej na to. - Krzyczał do nas "zjedź" - relacjonował mężczyzna.