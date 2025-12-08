Kierowca radiowozu wyprzedził na podwójnej ciągłej. Nagranie

Radiowóz wyprzedził inny pojazd na linii podwójnej ciągłej Źródło: Stop Cham

Do zdarzenia doszło 5 grudnia w Kutnie. Profil Stop Cham opublikował w mediach społecznościowych film, na którym widać wykroczenie popełnione przez kierującego policyjnym radiowozem. Skręcał on w lewo z ulicy Bitwy Pod Kutnem (DK 60) w ulicę Sklęczkowską (DK 92). Tuż za mostem nad rzeką Ochnią wyprzedził na podwójnej linii ciągłej inny pojazd. Jechał bez włączonych sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

Kara dla kierowcy radiowozu

Nagranie pokazaliśmy rzeczniczce kutnowskiej policji i poprosiliśmy ją o komentarz. - W związku z przedmiotowym nagraniem, które pojawiło się na kanale Stop Cham, sprawa została przekazana do Zespołu Wykroczeń Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. Po przeanalizowaniu nagrania na kierującego radiowozem nałożono mandat w kwocie 2,2 tysiąca złotych oraz 15 punktów - przekazała nam mł. asp. Katarzyna Wasiak z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.