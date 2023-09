Zapaliła się lokomotywa pociągu Intercity. Maszynista i mechanik przygasili pożar, w akcji byli też strażacy

- Na trasie w kierunku na Poznań, na stacji Kutno Azory, na 330. kilometrze doszło do pożaru lokomotywy składu osobowego. Maszynista i mechanik przystąpili do gaszenia środkami dostępnymi w pociągu i przygasili pożar. Na miejsce wysłaliśmy pięć jednostek straży pożarnej - przekazał asp. Krzysztof Orłowski ze straży pożarnej w Kutnie.

Pożar lokomotywy. Doszło do dużego zadymienia

Jak przekazał młodszy brygadier Jędrzej Pawlak, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, w lokomotywie zapaliły się filtry powietrza. - Doszło do dużego zadymienia, strażacy musieli użyć aparatów do ochrony dróg oddechowych - poinformował.

Opóźnienia pięciu pociągów

- Zgodnie z procedurami, w takich sytuacjach zostały zamknięte tory w obu kierunkach jazdy - w kierunku Warszawy i Poznania. I dopiero po tym, jak straż pożarna skończyła swoje działania, pociąg został ściągnięty do stacji w Kutnie i tam pasażerowie przesiedli się do innego składu - informuje Marta Ziemska z biura prasowego PKP Intercity. I dodaje: - Obecnie pociągi w kierunku Poznania i Warszawy jeżdżą już normalnie, ale zdarzenie z rana ma wpływ na pięć naszych pociągów i one są opóźnione. To są opóźnienia od 10 do 80 minut.