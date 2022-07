Paczka pełna pająków znaleziona w firmie logistycznej

czytaj dalej

Donald Tusk odniósł się do planowanych podwyżek dla posłów, senatorów i ministrów. - Są tacy, którzy twierdzą, że PiS-owska władza co prawda kradnie, ale się dzieli. Jak kradnie, to już wszyscy wiemy. Zobaczmy, jak dzieli się z ludźmi - mówi na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych, pokazując skalę podwyżek. - Wstyd, hańba i żenada. Szaleje potężna inflacja, a w tym czasie próbuje się przemycić podwyżki. Nie teraz, to absolutnie bardzo zły czas - ocenił poseł Koalicji Polskiej Paweł Bejda.