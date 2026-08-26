Łódź Makabryczne odkrycie w mieszkaniu. W środku ciała 22-latka i 50-letniej kobiety Piotr Krysztofiak |

Kutno (woj. łódzkie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Panoramakutna.pl

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- Potwierdzam, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie, w związku z otrzymanym zgłoszeniem dokonali siłowego wejścia do jednego z mieszkań. W lokalu ujawniono ciała dwóch osób - przekazała aspirant Daria Olczyk z kutnowskiej policji.

Po więcej informacji odesłała do prokuratury, która wszczęła śledztwo.

Do zdarzenia doszło w Kutnie Źródło zdjęcia: Panoramakutna.pl

Ciała w znacznym rozkładzie

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi, prokurator Paweł Jasiak w rozmowie z tvn24.pl poinformował, że ciała odnalezionych w mieszkaniu osób były "w znacznym stanie rozkładu". Wiadomo, że to zwłoki 22-letniego mężczyzny i 50-letniej kobiety. Dokładną przyczynę śmierci ma wyjaśnić sekcja zwłok. Działania służb w mieszkaniu przy ulicy Chodkiewicza w Kutnie trwały do późnych godzin nocnych.