Makabryczne odkrycie w mieszkaniu. W środku ciała 22-latka i 50-letniej kobiety
- Potwierdzam, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie, w związku z otrzymanym zgłoszeniem dokonali siłowego wejścia do jednego z mieszkań. W lokalu ujawniono ciała dwóch osób - przekazała aspirant Daria Olczyk z kutnowskiej policji.
Po więcej informacji odesłała do prokuratury, która wszczęła śledztwo.
Ciała w znacznym rozkładzie
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi, prokurator Paweł Jasiak w rozmowie z tvn24.pl poinformował, że ciała odnalezionych w mieszkaniu osób były "w znacznym stanie rozkładu". Wiadomo, że to zwłoki 22-letniego mężczyzny i 50-letniej kobiety. Dokładną przyczynę śmierci ma wyjaśnić sekcja zwłok. Działania służb w mieszkaniu przy ulicy Chodkiewicza w Kutnie trwały do późnych godzin nocnych.
Źródło: tvn24.pl