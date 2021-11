Kutno: kierowca samochodu dostawczego zniszczył fontannę na placu Wolności

Otwarta w tym roku fontanna w centrum Kutna już jest popsuta. Płyty, pod którymi zamontowano dysze urządzenia, zostały połamane przez przejeżdżający samochód dostawczy. Zajście nagrały kamery miejskiego monitoringu. To kolejne, podobne zdarzenie w tym mieście, w zeszłym roku inna fontanna załamała się pod zaparkowanym radiowozem. Kierowca dostał mandat, ale pojawiły się wątpliwości zarówno co do właściwego oznakowania terenu, jak i co do standardów technicznych konstrukcji.