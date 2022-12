Policjant miał znęcać się nad rodziną. Usłyszał zarzut i został zawieszony w czynnościach służbowych

Zarzut znęcania się nad żoną i pasierbicą usłyszał 37-letni funkcjonariusz policji w Gostyninie (Mazowieckie). Jak dowiedział się dziennikarz tvn24.pl, mężczyzna został zawieszony przez komendanta w czynnościach służbowych. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do 5 lat więzienia. Informację o zatrzymaniu funkcjonariusza otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Do zatrzymania 37-latka doszło w poniedziałek (19 grudnia) w Kutnie. Informacje o tym, że mężczyzna jest policjantem komendy w Gostyninie, otrzymaliśmy na Kontakt 24. Informacje potwierdziła rzeczniczka policji w Kutnie - komisarz Edyta Machnik.

Prokuratorskie zarzuty

37-latek został przesłuchany w prokuraturze rejonowej w Kutnie. - Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad swoją żoną i pasierbicą. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień - przekazał nam rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Dodał: - Prokurator zdecydował o dozorze policyjnym, mężczyzna nie może się też kontaktować z pokrzywdzonymi ani zbliżać się do nich na odległość mniejszą niż 50 metrów. Musi też opuścić mieszkanie zajmowane z żoną i pasierbicą. Podejrzanemu grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.