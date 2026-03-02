Zaatakował i brutalnie pobił kobietę w centrum miasta. Areszt dla podejrzanego

28-letni obywatel Kolumbii został aresztowany na trzy miesiące Źródło: KPP w Kutnie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w sobotę 28 lutego nad ranem. Kobieta została zaatakowana i pobita w centrum Kutna, w pobliżu kościoła świętego Wawrzyńca przy ulicy Wyszyńskiego.

Tymczasowy areszt

Aspirant Daria Olczyk z kutnowskiej policji przekazała, że w sąd w Kutnie aresztował na trzy miesiące 28-letniego obywatela Kolumbii. - Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na postawienie mężczyźnie zarzutów uszkodzenia ciała oraz narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Prokurator rejonowy w Kutnie wystąpił z wnioskiem do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania mężczyzny na okres trzech miesięcy - poinformowała policjantka.

Poszkodowana kobieta została przewieziona ze szpitala w Kutnie do Łodzi. Ma złamany nos i rękę oraz wiele stłuczeń.