Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Zaatakował i brutalnie pobił kobietę w centrum miasta. Areszt dla podejrzanego

28-letni obywatel Kolumbii został aresztowany na trzy miesiące
28-letni obywatel Kolumbii został aresztowany na trzy miesiące
Źródło: KPP w Kutnie
Sąd w Kutnie aresztował na trzy miesiące 28-letniego obywatela Kolumbii, podejrzanego o brutalne pobicie kobiety w centrum miasta. Wcześniej usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała oraz narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Do zdarzenia doszło w sobotę 28 lutego nad ranem. Kobieta została zaatakowana i pobita w centrum Kutna, w pobliżu kościoła świętego Wawrzyńca przy ulicy Wyszyńskiego.

Tymczasowy areszt

Aspirant Daria Olczyk z kutnowskiej policji przekazała, że w sąd w Kutnie aresztował na trzy miesiące 28-letniego obywatela Kolumbii. - Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na postawienie mężczyźnie zarzutów uszkodzenia ciała oraz narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Prokurator rejonowy w Kutnie wystąpił z wnioskiem do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania mężczyzny na okres trzech miesięcy - poinformowała policjantka.

Poszkodowana kobieta została przewieziona ze szpitala w Kutnie do Łodzi. Ma złamany nos i rękę oraz wiele stłuczeń.

Autorka/Autor: Piotr Krysztofiak/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Kutnie

Udostępnij:
Tagi:
KutnoPowiat kutnowskiŁódzkiewojewództwo łódzkiePobicieWymiar sprawiedliwościPolicja
Czytaj także:
Irański okręt typu Jamaran (zdjęcie ilustracyjne)
Irański okręt zatopiony. Wielu rannych i zaginionych
Świat
Fałszywe przeglądy aut wyceniali na 1000 euro
Przegląd bez oglądania auta. 200 zarzutów dla diagnostów i pośredników
Opole
Bomby termobaryczne Iranu, radary USA, płonący Izrael. Eskalacja fałszu
Bomby termobaryczne Iranu, radary USA, płonący Izrael. Eskalacja fałszu
Zespół autorów
Gabriela SieczkowskaMichał IstelZuzanna Karczewska
Teheran po atakach USA i Izraela
Relacja Polki z Teheranu. "Całą noc bombardowali"
Świat
Doha, Katar
Czarne chmury nad branżą. Te firmy ucierpią najbardziej
BIZNES
Mojtaba Khamenei
Media: syn Chameneiego wybrany na najwyższego przywódcę Iranu. Kim jest
Świat
Dwie osoby wpadły pod lód (zdjęcie ilustracyjne)
Załamał się pod nim lód. Płetwonurkowie szukają mężczyzny
Szczecin
imageTitle
Szkło na drodze. "To pachnie sabotażem"
EUROSPORT
Analogi GLP-1 pomagają osobom chorym na otyłość w redukcji masy ciała
Zeszła ze 128 kilogramów do 66. "Pierwszy raz od lat nie zjadłam obiadu do końca"
Zuzanna Kuffel
Na miejscu pojawili się saperzy
Arsenał w lesie, pilnowali go w dzień i w nocy
Poznań
TUSK KTO NIE MUSI, NIECH NIE LECI
Tusk o wysłaniu samolotu na Bliski Wschód
Polska
Zarzuty i areszt po wtargnięciu do Centrum Usług Społecznych (zdj. ilustracyjne)
Obrażał urzędników i im groził. Zarzuty i areszt dla 50-latka
WARSZAWA
boeing 737 - Przemyslaw Szablowski shutterstock_1338528011
LOT organizuje transport ewakuacyjny turystów
BIZNES
imageTitle
Okulary u Świątek. Ich funkcja zaskakuje
EUROSPORT
Protest w Iraku. Ali Chamenei nie żyje. Iran
Ciało zostanie wystawione na trzy dni. Tak pożegnają Chameneiego
Świat
Amerykańskie wsparcie dla sił kurdyjskich w Iraku
Kurdowie "aktywnie" dozbrajani. CNN: planują operację w Iranie
Świat
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Henning-Kloska
"Trzy kluczowe kwestie" i "test dla koalicji". Kulisy spotkania liderów
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiMarcin Złotkowski
imageTitle
Czołowy skoczek świata nie może opuścić Dubaju. Konkurs za dwa dni
EUROSPORT
Z magazynu zniknęły tysiące zegarków elektronicznych
Zniknęło 2200 zegarków, są warte 770 tysięcy złotych
Wrocław
Po wyżu wkracza niżowe monstrum
Czekają nas perturbacje. W prognozie widać niżowe monstrum
Arleta Unton-Pyziołek
shutterstock_1552911047
Konflikt eskaluje, gaz drożeje
BIZNES
Larnaka, Cypr
Amerykanie ewakuują część personelu dyplomatycznego z Cypru
Świat
Tragiczny wypadek w Kończycach Wielkich
Zjechał z drogi i uderzył w drzewo. 21-latek nie żyje
Katowice
Lucrezia Stefanini
Imiona rodziców i zdjęcie broni w wiadomości. Tenisistka zastraszana
EUROSPORT
Kazimierz, Kraków
"Żyję tu od urodzenia, nie wyobrażam sobie wyprowadzki". Ma czas do końca marca
Anna Winiarska
Przemysław Czarnek, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Marek Kuchciński
"Nazwisko zostało wybrane". To ma być "nie czarny, a stalowy koń"
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiMarcin Złotkowski
pap_20240704_0EZ 92 Izraelski samolot F-35 przelatuje nad południowym Libanem, widziany z północnego Izraela, 4 lipca 2024 r.
Walki nad Teheranem. F-35 zestrzelił irański myśliwiec
RELACJA
Autor niepokojących wpisów został zatrzymany przez policję
Pisał, że sprawca zbrodni w Kadłubie "zmotywował go do działania"
Trójmiasto
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Tyle naprawdę zarabiają Polacy. Nowe dane
BIZNES
imageTitle
Brutalny faul, zaskakujące żądanie w jego kraju
EUROSPORT
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica