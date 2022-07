Autostrada A1. Wypadł z drogi, uderzył w bariery

czytaj dalej

Handel ludźmi do pracy przymusowej w stosunku do Ukrainek i Ukraińców się dopiero rozwija - powiedziała w programie "Fakty po Faktach" w TVN24 Irena Dawid-Olczyk z Fundacji La Strada. Przyznała, że to zjawisko występowało już wcześniej, ale "te osoby nie były pod ścianą, tak jak są teraz".