Nagrali zachowanie kierowcy bmw, teraz "szeryfa" z autostrady A1 ukarał sąd

Do zdarzenia doszło w lipcu 2022 roku na autostradzie A1 na terenie województwa łódzkiego. Wówczas wracająca z gór nad morze para, nagrała kierowcę niebieskiego bmw, który przez kilkanaście minut zajeżdżał im drogę, gwałtownie hamował i nakłaniał do zatrzymania się na drodze. Nagranie ze zdarzenia trafiło do policji w Kutnie, która prowadziła postępowanie w tej sprawie.

Sąd: 10 tysięcy grzywny i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na osiem miesięcy

Wyrok przed Sądem Rejonowym w Kutnie zapadł 31 marca. "(...) uznał obwinionego Artura T. za winnego tego, że w dniu 20 lipca 2022 roku na odcinku autostrady A1 kierunek Gdańsk, kierując samochodem osobowym marki BMW spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla kierującej oraz pasażera innego samochodu osobowego w ten sposób, że nie ustąpił pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu i wykonał gwałtowne hamowanie przed pojazdem jadącym za nim, ponadto kontynuując jazdę, nie zachował minimalnego odstępu między pojazdem którym kieruje, a pojazdem jadącym za nim w tym samym kierunku, nie zastosował się do znaku P-7b 'linia krawędziowa ciągła', znaku P-8b 'strzałka kierunkowa do skręcania' oraz do znaku P-21 'powierzchnia wyłączona' i za to (...) wymierzył mu łącznie karę 10 tysięcy złotych grzywny. Nadto sąd orzekł wobec Artura T. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres ośmiu miesięcy" - czytamy w komunikacie sądu.