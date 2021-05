36-latek miał proponować seks nastolatce, został zatrzymany

Grupa przedstawiająca się jako "łowcy pedofili" przekazała policjantom z Kutna 36-letniego mężczyznę. Miał on przesyłać treści pornograficzne i proponować seks nieletniej. Postępowanie przejęła prokuratura.

W sobotę wieczorem dyżurny kutnowskiej policji otrzymał informację, że tak zwani łowcy pedofili ujęli mężczyznę, który za pośrednictwem internetu miał przesyłać treści pornograficzne i składać propozycje poddania się innej czynności seksualnej osobie, co do której był przekonany, że jest małoletnią poniżej 15 lat. – Miał wysyłać jej swoje nagie zdjęcia i filmy jak tańczy nago – poinformował media rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.

U podejrzewanego funkcjonariusze z Kutna zabezpieczyli komputer i telefony komórkowe. Mieszkaniec Krośniewic (powiat kutnowski) w chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu. W niedzielę ma zostać przesłuchany i zostaną mu przedstawione zarzuty. Następnie prokurator rejonowy w Łęczycy podejmie decyzję co do tego o jakie środki zapobiegawcze wystąpi do sądu.