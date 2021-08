Próbował pomagać w akcji, zdjęcia z pożaru wrzucał do sieci. Przyznał, że podpalał już wcześniej

Ma 30 lat. Zanim podpalił sklep przy ulicy Łęczyckiej w Kutnie (woj. łódzkie), wynajął pokój w hotelu naprzeciwko - żeby mieć dobry widok. Mężczyzna, któremu grozi do 10 lat więzienia - za zniszczenie sklepu i spowodowanie strat na blisko trzy miliony złotych - twierdzi, że to nie jest jego pierwsze podpalenie.

Dominik Ozdowski, syn właściciela marketu przy Łęczyckiej opowiada, że informacje o pożarze dotarły do niego w sobotę około godziny 22.30. - Pierwsza myśl była taka, że może doszło do jakiegoś zwarcia. Potem myśleliśmy, że ktoś nierozważnie wyrzucił papierosa. Trudno było mi uwierzyć, że ktoś zrobił to świadomie - opowiada w rozmowie z tvn24.pl.