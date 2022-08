22 lata spędził w więzieniach, wyszedł i zaczął kraść. Grozi mu kolejne 10 lat za kratami

Wszedł do mieszkania, ukradł pieniądze i biżuterię

- Policjanci ustalili, że mężczyzna wszedł do mieszkania przez otwarte drzwi wejściowe i ukradł pieniądze oraz biżuterię. Podczas przeszukania ujawniono przy nim skradzione rzeczy - relacjonuje komisarz Edyta Machnik z policji w Kutnie. Policjantka dodaje, że 41-latek to mieszkaniec województwa opolskiego, który w ostatnim czasie dokonał też innych kradzieży. - Mężczyzna na terenie Kuta w ciągu trzech tygodni wchodził do mieszkań, wykorzystując najczęściej otwarte okna i drzwi wejściowe. Jego łupem padały najczęściej pieniądze i biżuteria. Łączne straty spowodowane przestępczą działalnością 41-latka oszacowane zostały na kwotę ponad 13 tysięcy złotych - przekazuje Machnik.