"Niemożliwe, coś niesamowitego". Szok w szpitalu w Kutnie

Pacjenci stąpają po jurajskiej podłodze. Odkryła ją pacjentka czekająca na SOR

10 lipca na jednej z grup w mediach społecznościowych pojawił się wpis pacjentki szpitala w Kutnie. Kobieta czekała na wyniki badań i zwróciła w tym czasie uwagę na to co znajduje się na podłodze prowadzącej do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

"Nie wiem, czy wiecie, więc podzielę się z Wami pewną ciekawostką, moim dzisiejszym odkryciem" - napisała.