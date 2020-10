Proboszcz zamienił nekropolię w "park cmentarny". "Z premedytacją kwestionuje moc prawną zakazu"

Proboszcz z podłódzkiego Ksawerowa wywiesił na bramie parafialnego cmentarza napis "Park cmentarny" i - mimo obowiązującego w całym kraju zakazu - otworzył nekropolię dla odwiedzających. Policja skierowała sprawę do sanepidu, rozważa też przekazanie jej do prokuratury.

Tymczasem proboszcz z podłódzkiego Ksawerowa na bramie parafialnego cmentarza wywiesił napis "Park cmentarny" i otworzył nekropolię dla odwiedzających. Jak można się dowiedzieć z lokalnych mediów, już od rana mieszkańcy Ksawerowa swobodnie - choć niezbyt licznie - korzystają z możliwości zapalenia zniczy na grobach bliskich. - Dla mnie to dobra decyzja dlatego, że jest to teren otwarty i nikomu nic nie zagraża według mnie. Tak jak w parku, czy na ulicy można spacerować - mówi pan Jacek, który przyszedł odwiedzić cmentarz zamieniony w park.

"Nie zamierza się stosować do zakazu"

- Na miejscu zjawił się nasz patrol, niestety mieliśmy problemy z dotarciem do księdza proboszcza. Gdy funkcjonariuszom udało się wreszcie z nim porozmawiać, okazało się, że z premedytacją kwestionuje on moc prawną wprowadzonego przez rząd zakazu otwierania cmentarzy i nie zamierza się do do niego stosować - wyjaśniła rzeczniczka wojewódzkiego komendanta policji w Łodzi mł. insp. Joanna Kącka.