Trzylatek przygnieciony przez automatyczną bramę. Dziecko nie żyje

Wypadek na terenie gminy Ksawerów (woj. łódzkie). Jak informuje policja, trzyletni chłopiec został przygnieciony przez automatyczną bramę. Dziecko w stanie krytycznym przetransportowano do szpitala. Chłopiec zmarł. Jego opiekunowie byli trzeźwi.

Do zdarzenia doszło w niedzielę przed południem w jednej z miejscowości na terenie gminy Ksawerów. - Doszło najprawdopodobniej do nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego trzylatek został przygnieciony przez bramę wjazdową do posesji - przekazuje podkom. Ilona Sidorko z policji w Pabianicach. A kom. Aneta Sobieraj z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi dodaje: - Dziecko zostało przygniecione przez automatyczną bramę.