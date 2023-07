Dziki gołąb uderzył w linie energetyczne i doprowadził do pożaru

"Do pożaru doszło na skutek uderzenia przez dzikiego gołębia w linie energetyczne, co doprowadziło do zwarcia linii i iskrzenia, a następnie pożaru" - poinformowali strażacy ochotnicy z Woli Zaradzyńskiej w mediach społecznościowych. Ratownicy docenili postawę świadków, którzy rozpoczęli akcję gaśniczą. "Do naszych zadań należało jedynie przelanie pogorzeliska i po niecałej pół godziny wracamy do bazy" - przekazali.