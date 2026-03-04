Wbił się w naczepę ciężarówki. Kierowca busa zginął na miejscu

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek około godziny 21 na 255 kilometrze autostrady A1 w Krzyżanówku pod Kutnem. Bus wbił się w tył naczepy ciężarówki.
Nie żyje 23-latek
- W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł 23-letni kierujący busem. Strażacy wykonali dostęp i wydostali mężczyznę z wraku - przekazał brygadier Jędrzej Pawlak z KW PSP w Łodzi.
Utrudnienia na autostradzie A1 trwały kilka godzin. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury.
Autorka/Autor: Piotr Krysztofiak/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Kutnie