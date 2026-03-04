Wbił się w naczepę ciężarówki. Kierowca busa zginął na miejscu

Tragiczny wypadek na autostradzie A1 pod Kutnem Źródło: KP PSP w Kutnie

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek około godziny 21 na 255 kilometrze autostrady A1 w Krzyżanówku pod Kutnem. Bus wbił się w tył naczepy ciężarówki.

Nie żyje 23-latek

- W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł 23-letni kierujący busem. Strażacy wykonali dostęp i wydostali mężczyznę z wraku - przekazał brygadier Jędrzej Pawlak z KW PSP w Łodzi.

Tragiczny wypadek na autostradzie A1 pod Kutnem Źródło: KP PSP w Kutnie

Utrudnienia na autostradzie A1 trwały kilka godzin. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury.