Zaciągnął hamulec awaryjny, zgłosił informację o ładunku wybuchowym. Ewakuacja na torach

Łódzka policja poinformowała w piątek wieczorem o interwencji na terenie powiatu kutnowskiego. Przekazano, że na wysokości miejscowości Krzewie 22-letni Polak "zaciągnął hamulec awaryjny w pociągu relacji Frankfurt–Warszawa, a następnie opuścił skład i zgłosił informację o pozostawionej walizce z ładunkiem wybuchowym".
Podano, że pociąg został zatrzymany na stacji w Łowiczu, a pasażerowie ewakuowani. W bagażu sprawdzonym przez pirotechników odnaleziono rzeczy osobiste jednego z pasażerów.
Sprawca został zatrzymany. "Na tę chwilę zdarzenie nie wiązane jest z aktem dywersyjnym. Trwają dalsze czynności" - napisała policja.
