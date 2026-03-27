Zaciągnął hamulec awaryjny, zgłosił informację o ładunku wybuchowym. Ewakuacja na torach

Tory kolejowe (zdjęcie ilustracyjne)

Łódzka policja poinformowała w piątek wieczorem o interwencji na terenie powiatu kutnowskiego. Przekazano, że na wysokości miejscowości Krzewie 22-letni Polak "zaciągnął hamulec awaryjny w pociągu relacji Frankfurt–Warszawa, a następnie opuścił skład i zgłosił informację o pozostawionej walizce z ładunkiem wybuchowym".

Podano, że pociąg został zatrzymany na stacji w Łowiczu, a pasażerowie ewakuowani. W bagażu sprawdzonym przez pirotechników odnaleziono rzeczy osobiste jednego z pasażerów.

Sprawca został zatrzymany. "Na tę chwilę zdarzenie nie wiązane jest z aktem dywersyjnym. Trwają dalsze czynności" - napisała policja.