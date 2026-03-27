Łódź

Zaciągnął hamulec awaryjny, zgłosił informację o ładunku wybuchowym. Ewakuacja na torach

Tory kolejowe (zdjęcie ilustracyjne)
Tory kolejowe (zdjęcie ilustracyjne)
Na wysokości miejscowości Krzewie w województwie łódzkim mężczyzna zaciągnął hamulec awaryjny w pociągu - poinformowała policja. Następnie - jak przekazano - 22-latek opuścił skład i zgłosił informację o pozostawionej walizce z ładunkiem wybuchowym.

Łódzka policja poinformowała w piątek wieczorem o interwencji na terenie powiatu kutnowskiego. Przekazano, że na wysokości miejscowości Krzewie 22-letni Polak "zaciągnął hamulec awaryjny w pociągu relacji Frankfurt–Warszawa, a następnie opuścił skład i zgłosił informację o pozostawionej walizce z ładunkiem wybuchowym".

Podano, że pociąg został zatrzymany na stacji w Łowiczu, a pasażerowie ewakuowani. W bagażu sprawdzonym przez pirotechników odnaleziono rzeczy osobiste jednego z pasażerów.

Sprawca został zatrzymany. "Na tę chwilę zdarzenie nie wiązane jest z aktem dywersyjnym. Trwają dalsze czynności" - napisała policja.

Czytaj także:
imageTitle
Anglicy zaskoczeni na Wembley. Wystarczył jeden strzał
EUROSPORT
imageTitle
Potencjalny rywal Polaków w formie. Wielkie emocje w Szwajcarii
EUROSPORT
Steve Witkoff
Rozmowy USA z Iranem już "w tym tygodniu"? Witkoff o szczegółach
Świat
hawana kuba shutterstock_2708972419
"Nie jedź". Najwyższy stopień ostrzeżenia dla egzotycznego kierunku
BIZNES
imageTitle
Tiger Woods aresztowany po wypadku na Florydzie
EUROSPORT
Stena Spirit
Usterka promu w Karlskronie. Nowe informacje
Trójmiasto
Zbigniew Bogucki
"Ucieczka przed brakiem argumentów". Kalisz o reakcjach Boguckiego
#BEZKITU
imageTitle
Kurakowa wyżej niż na igrzyskach. Japonka ozłocona na koniec kariery
EUROSPORT
Intensywne opady śniegu w Zakopanem
IMGW ostrzega, gdzie w nocy szczypnie mróz i sypnie śniegiem
METEO
pap_20250530_1ZH
Trump rozmawiał z premierem Indii. Do rozmowy dołączył Musk
BIZNES
W weekend na tory wyjadą zabytkowe tramwaje
Na tory wyjadą zabytkowe tramwaje
WARSZAWA
Irański reaktor jądrowy w mieście Arak
Ponowny atak na reaktor w Iranie. Wojsko potwierdza
Świat
Kash Patel
Powiązani z Iranem hakerzy włamali się na maila szefa FBI
BIZNES
Zoe Watts przez lata była odurzana przez męża, który później ją wykorzystywał
"Sleep content", "eyecheck" i "akademia gwałtu". "Twoja żona nic nie poczuje"
Świat
imageTitle
Fatalne wieści ze zgrupowania. FC Barcelona długo bez Raphinhi
EUROSPORT
Moskwa, Kreml
"Szkarłatny łabędź" kontra cenzura sieci. Kreml grozi protestującym
BIZNES
imageTitle
Incydent z udziałem byłego trenera Radomiaka i radnego. Jest decyzja prokuratury
EUROSPORT
Oszustwo w sieci (ilustracyjne)
Ojciec słuchał "brokera" i "inwestował". Syn zorientował się, że to oszustwo
WARSZAWA
Lawina zeszła na przełęczy Zoji La w Indiach
Lawina zasypała autostradę. Zginęło siedem osób
METEO
Polska Grupa Zbrojeniowa
"Najważniejsze porozumienie w historii". Chodzi o zwalczanie dronów
Polska
imageTitle
Fatalny start Polaków. Najgorszy od przeszło czterech lat
EUROSPORT
Komisja Europejska
Cyberatak na platformę KE. Mogły zostać pozyskane dane
BIZNES
Pożar auta na Pradze
"Zauważyłem krótki błysk w lusterku wstecznym"
WARSZAWA
Ukraiński dron P1 Sun
Dziesiątki ofert, Kijów odmawia. Tej broni nie można kupić za pieniądze
Tatiana Serwetnyk
pap_20260310_14J
Kiedy obniżki cen paliw? Minister o kolejnych krokach
Polska
imageTitle
Kolejny popis młodzieżówki Brzęczka. Niesamowity bilans
EUROSPORT
imageTitle
Van der Poel z hat-trickiem w belgijskim klasyku. Nerwy przed metą
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Prezydent zdecydował w sprawie cen paliw
BIZNES
Nocą drogi zrobią się śliskie od deszczu
Nocą miejscami deszcz ze śniegiem, w dzień może zagrzmieć
METEO
Zderzenie auta z tramwajem
"Wjechał na czerwonym" i zderzył się z tramwajem. Motorniczy w szpitalu
WARSZAWA
