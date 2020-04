"Ściółka sucha jak kartka papieru. I tak szybko może się palić"

Tylko wczoraj na Mazowszu wybuchło 40 pożarów w lasach. Żywioł szybko się rozprzestrzenia, bo pozwala mu na to bardzo wysuszona ściółka. - Zwykła kartka papieru ma około 8 procent wilgotności. Ściółka w wielu miejscach kraju jest już w tym momencie niemal tak samo sucha. I tak samo szybko płonie, kiedy pojawi się pożar - opowiada Piotr Borowski, reporter TVN24, który zajął się sprawą.

Zgodnie z przepisami zakaz wstępu do lasu może być wprowadzony przy trzecim stopniu zagrożenia pożarowego, kiedy przez pięć kolejnych dni o godzinie 9 rano wilgotność ściółki jest niższa niż 10 procent.

Z uwagi na wysokie zagrożenie pożarowe w województwie mazowieckim już pięć nadleśnictw wprowadziło zakaz wstępu do lasu. W niedzielę wydało go Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka, w poniedziałek - Płońsk, Pułtusk, Sokołów i Wyszków. Zakazy obejmują obszar ponad 80 tys. ha gruntów leśnych.

Sytuacja krytyczna

Naukowcy ostrzegają, że rok 2020 może być rekordowy pod względem liczby pożarów w lasach. Prof. Ryszard Szczygieł z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa wyjaśnia, że jest to związane m.in. z tym, że sezon palności lasów rozpoczął się już w styczniu.

- Z tygodnia na tydzień to się nasilało, przyjmując może najdramatyczniejszy przebieg, jeśli chodzi o kształtowanie się zagrożenia, pod koniec marca i teraz w kwietniu. Trudno się oprzeć wrażeniu, że być może będzie rekordowy pod względem pożarów. Nie napawa to optymizmem - stwierdził prof. Szczygieł.

Zwrócił uwagę, że aktualnie liczba tegorocznych pożarów lasów sięga 4 tysięcy, a przy tym mieliśmy do czynienia z trzecim co do wielkości pożarem w historii - w Biebrzańskim Parku Narodowym.