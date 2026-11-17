Łódź Wiceburmistrz raz hamował, raz przyspieszał. W organizmie miał ponad pół promila Oprac. Piotr Krysztofiak |

Do zdarzenia doszło pod Łęczycą (woj. łódzkie) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do zdarzenia w piątek 13 listopada na drodze krajowej 91 w koło miejscowości Topola Królewska w powiecie łęczyckim. - Około godziny 11 dyżurny skierował policjantów na drogę 91, gdzie w kierunku Łęczycy jedzie pojazd, którego kierowca raz hamuje, a raz przyśpiesza. Zgłoszenie przekazane przez przypadkowego świadka na numer alarmowy. Policjanci wydziału ruchu drogowego na ulicy Ozorkowskie Przedmieście zatrzymali wskazany pojazd. Kierowcą osobowego Renault okazał się 61-latek. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że w organizmie mieszkańca powiatu łęczyckiego jest 0,56 promila alkoholu. Policjanci zatrzymali prawo jazdy. Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci wydziału kryminalnego - informuje asp. szt. Mariusz Kowalski, Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy.

Krośniewice (woj. łódzkie) Źródło zdjęcia: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

"Nie pochwalam takiego zachowania"

Siedzącym za kierownicą samochodu okazał się wiceburmistrz Krośniewic, Krzysztof Urbański.

Poprosiliśmy go o komentarz. Napisał napisał, że "oczywiście, że odniesie się do sprawy, ale na tym etapie, po prostu jeszcze nie". - Na tym etapie sprawy nie chcę komentować. Dziękuję - napisał na jednym z komunikatorów. Do sprawy odniosła się natomiast jego szefowa, burmistrz Krośniewic. - Oczywiście rozmowa z moim zastępcą się odbyła. Zastępca był w czasie wolnym od pracy, nie pełnił wtedy żadnych obowiązków służbowych. Według mojej wiedzy trwa aktualnie postępowanie wyjaśniające, które prowadzi policja. Na tym etapie nie podjęłam żadnych czynności poza rozmową, ponad to, że nie pochwalam takiego postępowania - skomentowała Katarzyna Erdman. Za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości grozi do trzech lat pozbawienia wolności.