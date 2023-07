Ranny kotek przeżył dzięki dzieciom, policjantkom i... muchom

- Rozpytały okolicznych mieszkańców, czy nie znają właściciela małego uciekiniera. Nikt jednak nie wiedział, do kogo może należeć kot. Biorąc to pod uwagę, a także fakt, że zwierzak był poważnie ranny, funkcjonariuszki postanowiły przewieźć go do domu tymczasowego dla zwierząt - informuje mł. asp. Daria Olczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

Życie uratowały mu muchy plujki

- U kociaka cudem nie doszło do sepsy. To co zostało z łapki to kikut, śmierdzący padliną i widoczną martwicą. Tak naprawdę muchy plujki, które zagnieździły się w ranie, uratowały mu życie, bo wyjadały martwicę. Dały więcej pożytku, niż mogłoby się wydawać, bo zazwyczaj robaczyca prowadzi do zgonu - mówi pani Andżelika Morawska z domu tymczasowego.