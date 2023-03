Samochód był załadowany po brzegi drewnem. Kierowca przyznał, że zostało skradzione z lasu

czytaj dalej

Kobieta utknęła w samochodzie przed przejściem dla pieszych na jednej z głównych ulic Gostynia (woj. wielkopolskie). Przez kilka minut kierowcy ją omijali, żaden z nich nie nie podszedł do jej samochodu i nie zaoferował pomocy. Zrobił to dopiero policjant, który zobaczył przez okno, co dzieje się na ulicy. Mundurowi w mediach społecznościowych opublikowali nagranie z zajścia.