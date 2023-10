Zderzył się z ciągnikiem, jego auto stanęło w płomieniach. 19-latek w szpitalu

Do zdarzenia doszło wieczorem 19 października. Służby otrzymały informację o zderzeniu dwóch pojazdów na drodze krajowej nr 91 pod Łęczycą. Młodszy brygadier Jędrzej Pawlak, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, przekazał tvn24.pl, że samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem rolniczym. - Auto całkowicie spłonęło, w działaniach udział brały cztery zastępy straży pożarnej - poinformował.

Policja: nie dostosował prędkości i najechał na przyczepę ciągnika rolniczego

- Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 19-letni kierowca forda nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i najechał na przyczepę jadącego przed nim ciągnika rolniczego, za którego kierownicą siedział 43-letni mężczyzna. Obaj kierujący byli trzeźwi. Do szpitala został przetransportowany 19-letni mieszkaniec Łęczycy. W wyniku zdarzenia spłonął samochód należący do sprawcy kolizji, którego ukarano mandatem karnym - informuje mł. asp. Katarzyna Pietrzak z Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy.