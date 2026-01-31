Chciał uniknąć zderzenia, auto dachowało. Nie żyje 18-latka

Do zdarzenia doszło pod Łęczycą (woj. łódzkie) Źródło: TVN24

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę, 31 stycznia przed 10, na drodze krajowej nr 91 w miejscowości Krężelewice w gminie Daszyna.

- 20-letni kierowca audi jadąc w kierunku Łęczycy, na prostym odcinku drogi, aby uniknąć najechania na tył pojazdu poprzedzającego, zjechał z jezdni i dachował. Wraz z nim podróżował 22-letni pasażer oraz 18-latka. Niestety, kobiety pomimo reanimacji nie udało się uratować - przekazał asp. szt. Mariusz Kowalski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Kierujący pojazdem został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala w Łodzi. 22-letni pasażer został przewieziony karetką do szpitala w Łęczycy- poinformował st. asp. mgr Grzegorz Sobiński oficer prasowy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy

Kierowca był trzeźwy.

Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej.