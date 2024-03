czytaj dalej

Gdy Air Force One z prezydentem USA Billem Clintonem na pokładzie 23 listopada 1996 roku podchodził do lądowania w Manili, agenci Secret Service otrzymali informacje o ładunku wybuchowym na planowanej trasie z lotniska do hotelu. Kolumnę prezydencką natychmiast skierowano na trasę alternatywną, w ten sposób udaremniając próbę zamachu, o którą podejrzewana jest Al-Kaida - w sobotę opisuje Reuters, który jako pierwszy dotarł do szczegółów tamtych wydarzeń.