Zasnął za kierownicą i wjechał do rowu. Przewróciła się przyczepa z kurczakami

Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano na drodze dojazdowej do pobliskiego zakładu drobiarskiego w miejscowości Koryta pod Łęczycą. Na pobliskie pole przewróciła się ciężarówka przewożąca kurczaki.
24-latek zasnął za kierownicą
Na miejscu pracowały wszystkie służby ratunkowe. - Za kierownicą ciężarówki siedział 24-letni kierowca, w rozmowie z policjantami powiedział, że zasnął za kierownicą i zjechał do przydrożnego rowu i doszło przewrócenia zestawu. Policjanci pouczyli kierowcę - przekazał asp. szt. Mariusz Kowalski.
- Strażacy na miejscu rozcięli dach naczepy i pomagali wyciągać skrzynki z kurczakami. Transportem jechało do zakładu 6180 kurczaków - poinformował brygadier Jędrzej Pawlak z KW PSP w Łodzi.
Ruch na pobliskiej drodze krajowej 91 odbywa się bez problemów.
