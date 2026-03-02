Zasnął za kierownicą i wjechał do rowu. Przewróciła się przyczepa z kurczakami

Po Łęczycą przewróciła się ciężarówka przewożąca kurczaki Źródło: KP PSP w Łęczycy

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano na drodze dojazdowej do pobliskiego zakładu drobiarskiego w miejscowości Koryta pod Łęczycą. Na pobliskie pole przewróciła się ciężarówka przewożąca kurczaki.

24-latek zasnął za kierownicą

Na miejscu pracowały wszystkie służby ratunkowe. - Za kierownicą ciężarówki siedział 24-letni kierowca, w rozmowie z policjantami powiedział, że zasnął za kierownicą i zjechał do przydrożnego rowu i doszło przewrócenia zestawu. Policjanci pouczyli kierowcę - przekazał asp. szt. Mariusz Kowalski.

- Strażacy na miejscu rozcięli dach naczepy i pomagali wyciągać skrzynki z kurczakami. Transportem jechało do zakładu 6180 kurczaków - poinformował brygadier Jędrzej Pawlak z KW PSP w Łodzi.

Pod Łęczycą przewróciła się ciężarówka przewożąca kurczaki Źródło: KP PSP w Łęczycy

Ruch na pobliskiej drodze krajowej 91 odbywa się bez problemów.