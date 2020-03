Ksiądz zakażony koronawirusem. Sanepid: byłeś na mszy? Spowiadałeś się? Zgłoś się natychmiast

Chory jest 42-letni wikariusz z parafii w Łabuniach. Jak informuje kuria zamojsko-lubaczowska do szpitala trafił 24 marca. Wcześniej przez kilka dni prowadził msze święte i spowiadał wiernych. "Jego stan jest dość poważny. Proboszcz tej parafii oraz inni księża i świeccy, z którymi zakażony ksiądz miał ostatnio kontakt, zostali poddani kwarantannie" - informuje w komunikacie umieszczonym na stronie kurii jej rzecznik, ks. Michał Maciołek. Kwarantanna teraz czeka też wiernych, którzy mieli styczność z duchownym. - Prosimy o kontakt wszystkie osoby, które od 13 do 17 marca uczestniczyły w mszy świętej w parafii w Łabuniach, oraz te, które 15 marca były na mszy w kościele w Majdanie Ruszowskim. Zgłosić się muszą też ci, którzy dzień wcześniej uczestniczyli w spowiedzi w Żdanowie - wylicza Stanisław Jaślikowski, powiatowy inspektor sanitarny w Zamościu.

Telefony się grzeją

Zamojski sanepid szacuje, że kwarantanną może być objęta bardzo duża grupa. - Pięć telefonów w naszej stacji dzwoni niemal non stop. Być może będzie to liczba trzycyfrowa - mówi Stanisław Jaślikowski. Podkreśla przy tym, że nie wszyscy uczestnicy mszy będą musieli być izolowoani. - Każdorazowo robimy wywiad epidemiologiczny i oceniamy, jakie jest ryzyko zakażenia. Jeżeli ktoś w czasie mszy stał na przykład przy drzwiach do kościoła i nie zbliżał się do duchownego, to ryzyko zakażenia jest niewielkie. W takiej sytuacji polecamy jedynie prewencyjne ograniczenie kontaktu z innymi - mówi rozmówca tvn24.pl. Zupełnie inaczej ma się jednak sprawa z tymi, którzy się spowiadali 42-letniemu wikariuszowi, albo mieli z nim bezpośredni kontakt. - Takie osoby muszą być odizolowane na 14 dni od chwili, w której nastąpiło narażenie na zakażenie - informuje Jaślikowski. I dodaje, że wszyscy objęci kwarantanną będą poddani testom weryfikującym, czy mają oni kornawirusa. - Będą one wykonywane najwcześniej sześć dni od momentu narażenia na zakażenie - mówi inspektor sanitarny w Zamościu.