"Koronawirus wykazuje neurotropizm". Wtedy wzrasta ryzyko udaru, także u dzieci

Doktor Przysło wyjaśniał we wtorek przed kamerą TVN24, skąd u dzieci, które bezobjawowo przeszły COVID-19, wzięły się tak poważne komplikacje. - SARS-CoV-2 to koronawirus wykazujący neurotropizm, powinowactwo do tkanki mózgowej - tłumaczył. Jak pokazują badania, koronawirus potrafi wnikać także do układu nerwowego zainfekowanego organizmu, na przykład do mózgu, jak wskazywał neurolog. - Tam powoduje uszkodzenia i może doprowadzać do aktywacji układu odpornościowego. W takiej sytuacji może dojść do ataku autoimmunologicznego - powiedział.