Zakażeni policjanci, dezynfekcja w komisariacie i kolejne testy

- To osoby, które miały bezpośredni kontakt z zakażonym. Zostały poddane testom na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 - mówi komisarz Marcin Fiedukowicz, rzecznik policji w Łodzi.

Komisariat do odkażenia

Do końca tygodnia wstrzymane zostało przyjmowanie petentów do wydziału dochodzeniowo-śledczego. - Jest to związane z koniecznością odkażenia budynku komendy miejskiej - dodaje Fiedukowicz.