"To najlepszy czas, by zareagować i zmniejszyć ryzyko". W Wieruszowie zamykają szkoły

Koronawirus jeszcze do nas nie dotarł, więc jest to najlepszy czas, by odpowiednio zareagować i ograniczyć ryzyko - mówią władze Wieruszowa (woj. łódzkie) i zamykają szkoły, przedszkola i żłobki.

- Decyzję o zawieszeniu zajęć podjęliśmy po spotkaniach z dyrektorami placówek. To działanie profilaktyczne z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Podchodzimy do tego spokojnie, ale uważamy, że czas, kiedy wirus nie dotarł jeszcze do Wieruszowa jest najlepszy, by odpowiednio zareagować i ograniczyć ryzyko zakażenia – tłumaczy zastępca burmistrza Wieruszowa Marta Siubijak.