Problemy z oddychaniem i układem krążenia. W zgierskim szpitalu leczą z powikłań po COVID-19

W zgierskim szpitalu powstał pierwszy w województwie łódzkim oddział rehabilitacji dla osób, które chorowały na COVID-19. - To osoby, które mają problemy z układem oddechowym, krążenia oraz nie mogą wrócić do pełnej samodzielności w poruszaniu się - mówi dr Miłosz Dobrogowski, dyrektor ds. lecznictwa w szpitalu w Zgierzu.

Lekarze ze Zgierza widzieli potrzebę stworzenia zaplecza dla osób zmagających się z konsekwencjami COVID-19 już od wiosny. - Niestety, choroba przebiega tak, że wielu pacjentów wymaga pomocy w powrocie do pełnej sprawności - mówi przed kamerą dr Miłosz Dobrogowski, dyrektor ds. lecznictwa w szpitalu w Zgierzu.

Dwadzieścia miejsc

- Pomocy często wymagają też osoby starsze, które na skutek zakażenia musiały przez długi czas leżeć bez ruchu w łóżku. Kiedy są wypisywani do domu, nie mają sił na normalne funkcjonowanie - podkreśla dr Dobrogowski.

Negatywny wynik testu to nie koniec

- Jeżeli miną cztery tygodnie od początku choroby i w dalszym ciągu odczuwamy duże osłabienie, bóle w klatce piersiowej, duszność, kaszel, poczucie nierównego lub szybkiego bicia serca, to są oznaki, że warto byłoby skonsultować swój stan zdrowia, bo te dolegliwości mogą wynikać z okresu regeneracji, nie muszą świadczyć o żadnej chorobie, ale również mogą świadczyć o potencjalnym powikłaniu – twierdzi dr Michał Chudzik.

Dlatego lekarza radzą, by badać się, ale jednocześnie zachowywać spokój, bo stres też szkodzi. Niepokojące pacjenta objawy często okazują się niegroźne, a COVID-19 uczy cierpliwości. Dr Michał Chudzik zwraca uwagę, że okres dochodzenia do siebie jest zdecydowanie dłuższy niż przy innych infekcjach. – My sobie dajemy trzy miesiące. Chorzy muszą się nastawić, że okres regeneracji będzie dłuższy – dodaje.