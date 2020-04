"Najpierw tłumaczyli się koronawirusem, a potem oszczędnościami". Rekrutacji do klas sportowych nie będzie

W przyszłym roku szkolnym w łódzkich podstawówkach i liceach nie zostaną utworzone nowe klasy sportowe. Miasto odwołało rekrutację do nich, tłumacząc, że z powodu epidemii COVID-19 nie można zorganizować wymaganych testów sprawnościowych. Rodzice są oburzeni i twierdzą, że urzędnikom zależy przede wszystkim na tym, żeby oszczędzić pieniądze zaplanowane na otwarcie klas z dodatkowymi zajęciami wychowania fizycznego.

- Szkoły są zamknięte decyzją rządu. Nie my je zamknęliśmy - mówi Monika Pawlak z łódzkiego magistratu. Tłumaczy, że "w zamkniętych szkołach nie da się przeprowadzać testów".

- Wiemy, że jest to trudny ruch. Jest niestety konieczny, żeby chronić zdrowie dzieci rekrutowanych do szkół podstawowych oraz nastolatków idących do szkół średnich - podkreśla urzędniczka.