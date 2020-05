W Łodzi uczniowie nie wrócą do szkół. Urzędnicy nie wykluczają kolejnych testów przesiewowych

W przyszły poniedziałek - zgodnie z zapowiedzią rządu - uczniowie z klas 1-3 mieli mieć możliwość powrotu do szkół. Już wiadomo, że w Łodzi nie wrócą. - Ciągle czekamy, aż sanepid przeprowadzi testy na koronawirusa dla pracowników żłobków i przedszkoli, którzy mieli pozytywny wynik w naszym teście przesiewowym. Nie wiemy, jaka jest de facto sytuacja - mówi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi odpowiedzialna za edukację.

Żeby mieć pewność, że dana osoba jest zdrowa, należy przeprowadzić test PCR. Za to odpowiada już sanepid. Łódzcy urzędnicy nie są jednak zadowolone z pracy służb sanitarnych.

- Do tej pory otrzymaliśmy tylko 41 wyników. Na szczęście, wszystkie są negatywne. To jednak nie zmienia faktu, że na przebadanie ciągle czeka ponad 400 osób. Nie wiemy, czemu to tak długo trwa - mówiła w czwartek Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi odpowiedzialna za edukację.