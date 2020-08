Zakażony koronawirusem uciekł ze szpitala, do domu wrócił autobusem. Stanie przed sądem

Prokuratura w Zgierzu (woj. łódzkie) oskarżyła 54-letniego mężczyznę o sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób. W marcu uciekł on ze szpitala, do którego trafił z objawami koronawirusa. Późniejsze badania wykazały, że był zakażony.

54-latek miał kaszel i wysoką temperaturę. Na miejsce wezwano pogotowie. Mężczyzna trafił do sieradzkiego szpitala z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Stamtąd trafił do szpitala zakaźnego w Zgierzu.

Ucieczka

- Wykorzystał nieuwagę personelu medycznego. Komunikacją miejską dotarł do Łodzi, gdzie pojechał do siostry, a potem do swojego mieszkania w centrum - mówi Kopania.