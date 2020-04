Z firmy znikał płyn do dezynfekcji, ujęto trzech pracowników. "Mówili, że to na własny użytek".

Właściciel jednej z firm w Rzgowie pod Łodzią od pewnego czasu obserwował, że z terenu firmy znika towar. A konkretnie płyn do dezynfekcji. We wtorek wieczorem ochroniarz zauważył sprawców na gorącym uczynku.

- Pracownik ochrony widział, jak trzech mężczyzn przerzuca przez płot torbę z łupami. Na miejsce wezwał właściciela - mówi st. sierż. Aneta Kotynia z komendy policji Łódź-Wschód. Właściciel zdemaskował sprawców - okazało się, że to jego pracownicy. - Na miejsce zostali wezwani policjanci. Pracownicy w wieku 22, 27 i 38 lat usłyszeli zarzuty kradzieży, za co grozi im do pięciu lat więzienia. Mężczyźni częściowo przyznali się do winy. Tłumaczyli, że płyn potrzebny im był na własny użytek - informuje st. sierż. Kotynia.