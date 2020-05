Trzeba zabić wirusa, zanim karetka wróci do pracy. Tak to wygląda w praktyce

Ważny każdy centymetr

W momencie, w którym zespół karetki przechodzi procedurę zdejmowania kombinezonu, w innej części gmachu odbywa się czyszczenie wnętrza karetki. - Bardzo dokładnie rozpylany jest środek, dzięki któremu do wnętrza pojazdu będzie mógł wejść każdy chory bez najmniejszego ryzyka, że dojdzie do zakażenia - podkreśla Stępka.

- Cała procedura, od momentu przyjazdu zespołu do całkowitego jej odkażenia, trwa do 50 minut. To oczywiście nie oznacza, że w tym czasie do chorych nie przyjedzie karetka. W gotowości cały czas są inne zespoły - podkreśla Adam Stępka.