Walczył o pomoc przez wiele dni, zmarł w ciągu "dramatycznej godziny". Rodzina żałobę spędza w izolacji

"Przeżywamy ten dramat zamknięci w odosobnieniu"

- Każdemu z nas trudno jest sobie wyobrazić, jak to jest być zamkniętym na kilku metrach kwadratowych, gdzie przebywają trzy osoby, które przeżywają żałobę. Nie są w stanie ani wyjść, ani spotkać się z nikim bliskim. Jeśli chodzi o psychikę, to jest sytuacja nie do wyobrażenia - mówi dalej siostra zmarłego. - Zastanawiają się na przykład nad tym, jak mój bratanek ma zdać egzamin ośmioklasisty w tym całym dramacie, w tej całej żałobie, jak on ma się uczyć, jak on ma przystąpić do egzaminu, będąc zamkniętym w szpitalu na najbliższe tygodnie, czy będąc później w domu na kwarantannie, bo to jeszcze też ich najprawdopodobniej czeka - opisuje sytuację przebywającej na izolacji najbliższej rodziny zmarłego.