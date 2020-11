102 ze 109 covidowych łóżek zajęte, a na wynik testu czeka 25 pacjentów

- W ciągu ostatniego weekendu odnotowaliśmy, co się od dawna nie zdarzyło, 11 zgonów pacjentów z koronawirusem. To pacjenci z chorobami współistniejącymi, którzy od jakiegoś czasu przebywali pod respiratorami – podkreślił Kwiatkowski.

Dodał, że w poniedziałek rano pod respiratorami w płockim WSzZ hospitalizowanych było 15 pacjentów z koronawirusem – placówka informowała wcześniej, że wyznaczonych jest tam 11 tego typu urządzeń, ale posiada ich więcej i w razie potrzeby są one wykorzystywane także w przypadkach koronawirusa.

Będzie szpital tymczasowy

- Na pewno 1 grudnia ruszy 48 łóżek. Jest to taki moduł, w którym nie można ani mniej, ani więcej. Następny moduł to także 48 łóżek, gdzie do uruchomienia potrzebny jest następny komplet personelu – powiedział Kwiatkowski.